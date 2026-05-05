◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンクの松本晴が2年連続「こどもの日」勝利を狙う。5日の西武戦で先発する左腕はベルーナドームで最終調整。「確か、去年もここでこどもの日に勝ったような…」と自ら切り出した。昨年の5月5日に同球場で2番手で2回2安打零封。勝利投手となった。「チームがリズムをつかめるような投球をしたいですね」。球団もこどもの日は14年以降2分けを挟み、9