「トレセンで一番楽しく仕事していると思われたい」。常に笑顔が絶えない皐月賞馬ロブチェン担当の房野陽介助手（４６）＝栗東・杉山晴＝は、来る者拒まず熱弁を振るう。広島大学工学部に在籍していた理論派の取材は数時間に及ぶことも珍しくない。お昼時には「弁当持ってきた？」と自ら“長期戦”をイジる明るい人柄が人をひきつける。「簡単に受け答えして終わらせることはできるけど、せっかく来てもらっているしちゃんと分か