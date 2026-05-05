◇パ・リーグ日本ハム1―3楽天（2026年5月4日楽天モバイル）日本ハム先発の福島が好投も、1―0で迎えた8回に平良、辰己に2発被弾し、今季2敗目を喫し、チームは5位転落となった。自己最多タイ111球の熱投も報われず「体力的には（まだ）いけた。投げミス」と天を仰いだ。今季両リーグワーストの12度目の逆転負け。8回の2被弾は右翼から左翼にかけての強風に乗ったもので、新庄監督は甲子園の浜風に重ねて「甲子園の風