天皇賞・春を制し、Ｇ１・４勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇）は激闘から一夜明けた４日、栗東トレセンで穏やかな姿を見せた。日曜午後７時半頃に京都競馬場から帰厩。担当の間宮助手は「元気ですよ。カイバもしっかり食べていますし、いつもくらいの疲れですね」と笑顔だ。レースは推定２センチ差の大接戦。初の３２００メートル戦に対応し、見事勝利をつかんだ。「うれしかったです。力んでいるところも