◇ファーム西地区ソフトバンク5―2オリックス（2026年5月4日タマスタ筑後）右足の蜂窩（ほうか）織炎からの復帰を目指すソフトバンク・正木が、オリックスとのファーム公式戦に「3番・DH」でスタメン出場。3打数1安打だった。「全体的にいい形で振れている」。0―0の初回2死、スライダーを捉えて中堅へ二塁打を放った。4月18日に発症し、20日に手術を終えてリハビリを続けていた。5日は守備に就く予定だ。