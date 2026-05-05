◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンクは4番・栗原陵矢内野手（29）が、0―10と大量リードされた6回に8号2ランを放った。これで今月は4試合3発で9打点。24打点はリーグ単独トップに立った。2024年には月間MVPを初受賞した5月に爆発中だ。数少ない光明は、打撃好調な選手会長だ。栗原が、2試合ぶりのアーチで完敗ムードの中、一矢を報いた。「ビハインドの展開でしたが、何とか一本