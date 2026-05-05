「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）駆け出しの頃、栗東の坂路では若手に課せられるお約束がありました。それは“小林稔厩舎の担当”。決して今で言うパワハラではありません。むしろ若手の登竜門的な位置付けでした。取材は午後２時スタート。厩舎地区周辺を散歩する先生に声をかけて、１頭１頭取材するスタイルだ。前夜から質問を考えて準備するのだが、名伯楽に小手先の質問は通じない。二十歳そこそこの記者がぶつ