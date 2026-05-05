◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月4日ベルーナD）徐若熙（シュー・ルオシー）は4回7失点で3連敗を喫し、2軍再調整が決まった。前回4月17日のオリックス戦も2回途中7失点でKO。中16日で心身のリフレッシュを図っても、球団では01年8月5日の日本ハム戦の若田部健一以来となる被安打14の惨状に「チームに迷惑をかけてしまった。本当に申し訳ない」とうなだれた。小久保監督は左手の殴打骨折で離脱していた杉