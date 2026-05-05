ロシアを訪問中の自民党の鈴木宗男参議院議員は4日、ロシア外務省の次官から、日本側が希望するなら外相会談を行う用意があると提案されたことを明らかにしました。自民党鈴木宗男 参院議員「茂木外務大臣がラブロフ外相と会談したいと希望するならば、ロシア側としても考えると」鈴木宗男議員は4日、モスクワでロシア外務省の高官らと相次いで会談しました。鈴木議員は会談後、記者団に対し、ルデンコ外務次官から7月にマ