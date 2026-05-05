ホルムズ海峡通過を待つ船舶（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】週明け4日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日ぶりに反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前週末比4.48ドル高の1バレル＝106.42ドルで取引を終えた。中東情勢悪化に伴う供給混乱への警戒感から買い注文が膨らんだ。ロイター通信によると、イランからの無人機攻撃によりアラブ首長国連邦（UAE）の石油産業地区で大規模な