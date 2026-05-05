ウクライナへの侵略を続けるロシア国防省は４日、プーチン大統領の決定に基づき、８〜９日に一時停戦すると発表した。９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたもので、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は６日から停戦する考えを表明した。ロシア、ウクライナともに自国の動きに同調するよう要求している。露国防省はＳＮＳを通じた発表で、９日にモスクワの「赤の広場」で開催する軍事パレードなど記念式典