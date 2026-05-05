◇パ・リーグ日本ハム1―3楽天（2026年5月4日楽天モバイル）日本ハム・浅間大基外野手（29）が4日、楽天戦に「4番・左翼」で出場し、初回に左前打をマークすると、6回にも左中間二塁打を放ち、今季初のマルチ安打となる2安打1四球と活躍した。4番抜てきは22年以来4年ぶり2度目だが、「つなぎの4番」として存在感をアピール。チームは痛恨の逆転負けで5位に転落したが、プロ12年目の打棒は上位進出に欠かせない。実に1462