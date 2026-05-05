全日本柔道連盟は4日、都内で記者会見を行い、32年ぶりの日本開催となるアジア大会愛知・名古屋（9月19日〜10月4日）の日本代表内定選手18人が登壇した。兄妹で内定している男子60kg級の兄・近藤隼斗（24、パーク２４）と女子48kg級の妹・近藤美月（21、東海大）は兄妹同日金メダルへ挑む。2大会連続での選出となる兄の隼斗は前回大会でメダルに届かなかった雪辱を果たすべく「自分の弱いところはやっぱり一番大事なところで勝ち切