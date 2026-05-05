「お客様は神様です」という言葉を客側が勘違いしてしまうと、ろくなことにならない。投稿を寄せた大阪府の40代女性が、化粧品販売員をしていた時のこと。店舗では定期的にセールを行っており、その日も店内は混雑していたという。「あるご婦人が、赤字で目玉商品として販売している高級な化粧品を、まとめ買いしに来られました」こうした客は女性に言わせれば「利益率の低い客」だったようだ。とはいえ特に個数制限も設けていなか