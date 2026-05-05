面接で聞いた条件と実際の待遇が違うことは珍しくない話だ。しかし仕事の指示までデタラメだったら話にならない。三重県の50代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収350万円）は、過去に勤めていた警備会社での「終わってる」体験を明かした。男性は面接で「ここの現場固定」と言われ、日給1万2000円という条件で入社したという。（文：篠原みつき）「今日頼んでないよ」が「5ヶ月で25回ありました。3日連チャンの時も」ところが、