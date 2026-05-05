YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、ある日の猫たちの様子。一人遊びしていると思いきや突然ケンカが勃発したり、ママ猫達がその様子を優雅に見守っていたり。笑いと癒しが詰まった日常に「愛らしくて、かけがえのない、可愛い赤ちゃんたち」「平和で幸せな、リラックスした午後を楽しんでいます」といった声が集まっています。 【動画：遊んでいる２匹の子ネコ→突然、片方が襲いかかって…尊すぎて『ずっと