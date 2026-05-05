西京銀行がインスタグラム更新バドミントン女子の次世代を担う、田口真彩と宮崎友花（ともにACT SAIKYO）のCM撮影の裏側に注目が集まっている。西京銀行が4日までにインスタグラムで公開。ファンから様々な声が上がった。20歳の田口と19歳の宮崎は、西京銀行の「さいきょうスマホバンキング」のCMに出演中。西京銀行はインスタグラムで「田口選手・宮崎選手CM撮影の裏側公開！」として、動画を投稿した。カメラに真剣な視線