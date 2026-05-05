平日の朝、疲れが残っていても会社に行かなければいけない。そんなとき、「あー、人間やめたい」なんて思うことはないだろうか。高度な文明を築き、衣食住はそれなりに満たされ、寿命も延びている我々人類だが、その代償として「生きる苦労」は絶えない。ガールズちゃんねるに4月下旬、「『人間』であることが嫌な人」というトピックが立ち、現代社会に疲弊したユーザーたちの叫びがこだましている。「なんでこんなに複雑な生き物