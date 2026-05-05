世帯年収1000万円以上というと、それなりに余裕がありそうだが、実際はどうなのか。投稿を寄せた大阪府の40代後半男性（企画・マーケティング・経営・管理職／世帯年収1600万円）は、リアルな金銭感覚を明かした。自身が1000万円、妻が600万円を稼ぐ、いわゆるパワーカップルだという。「バブリーに見えるかもですが、そこまでって感じです」「毎月のクレジット支払いは、平均40万ほどです。」一般的な年収帯からすれば驚きの金額