◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）３時間のタイムレースで決勝が行われ、ＧＴ５００は前人未到の総合４連覇を狙う、ＴＧＲチームａｕトムスのａｕトムスＧＲスープラ（３６号車、坪井翔、山下健太組）が、開幕２連勝を決めた。ＧＴ３００は近藤真彦監督（６１）が率いるコンドー・レーシングのリアライズ日産メ