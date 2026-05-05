◆関西六大学野球春季リーグ戦▽第５節１回戦関大２―４立命大（４日・ほっともっとフィールド神戸）今秋のドラフト上位候補対決が実現した。立命大・有馬伽久（４年＝愛工大名電）が関大・米沢友翔（４年＝金沢）との左腕対決に勝利した。ＮＰＢ１２球団の２４人が視察、熱視線を送る中、有馬が意地のピッチングだ。最速１４７キロをマークし、５回まで無失点投球。１点リードの６回に敵失などで逆転を許すが、その後はゼ