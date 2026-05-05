◆関西学生野球春季リーグ戦▽第５節１回戦立命大４―２関大（４日・ほっともっとフィールド神戸）今秋のドラフト上位候補対決が実現した。関大・米沢友翔（４年＝金沢）が先発。立命大・有馬伽久（４年＝愛工大名電）との左腕対決となったが、米沢は８回途中に降板。４失点で敗れた。ネット裏から日本ハム・栗山英樹ＣＢＯらＮＰＢ１２球団の２４人が熱視線を送った。有馬との投げ合いは「特に意識することなく、チームを