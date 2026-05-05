◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル＝１３頭立て）ウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は昨年１０月の南部杯・Ｊｐｎ１を４馬身差で圧勝。ＪＲＡではチャンピオンズＣが鼻差の２着。今年初戦のフェブラリーＳ（いずれもＧ１）が半馬身差の２着と高いレベルで安定している。５月３日の天皇賞・春でワンツーフィニッシュを決めたキタサンブラック産駒