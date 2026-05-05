早田は「チームの軸として機能している」と評価された(C)Getty Imagesイギリス・ロンドンで開催中の卓球世界選手権団体戦は現地時間5月4日より、ノックアウトステージの戦いがスタート。55年ぶりの金メダルへの期待が懸かる日本女子も順当にベスト32に名を連ねている。【動画】再び会場が凍り付いた…新女王・張本美和が誕生！中国の蒯曼を下した決定的瞬間の映像日本は今回、張本美和、早田ひな、橋本帆乃香、長粼