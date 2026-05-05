投打二刀流でのフルシーズン完走を目指している大谷。しかし、ここまでは攻守両面でハイアベレージを叩き出すことに苦心している(C)Getty Imagesレギュラーシーズンの開幕から約1か月が経過。今季に投打二刀流での“完走”を目指している大谷は、ここまで怪我無く活躍を続けている。もっとも、不安がないわけではない。いまだ極端な衰えは見られないが、7月には32歳となる身。「人類の誰もが経験したことのないレベルの消耗」