ラッシングに対し、元MLB選手が警告した(C)Getty Imagesドジャースのダルトン・ラッシングの言動に対し、元MLB選手が警告した。25歳の捕手は、ジャイアンツ戦でイ・ジョンフと本塁クロスプレーの際に暴言を吐いたと報じられるなど、“悪童”のイメージがつきまとっている。【動画】報復なのか…ラッシングが右わき腹付近へ死球を受けるシーンそんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』によれば、元ツインズ内野手のトレ