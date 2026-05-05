◆米大リーグタイガース―レッドソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）２５、２５年と２年連続でサイ・ヤング賞を受賞したタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が４日（日本時間５日）、予定されていた本拠地・レッドソックス戦の先発を急きょ回避した。複数の現地メディアによると、スクバルは左肘遊離体除去手術を受ける見込みとなったという。全治などは明らかになっていないものの、２、３か月