◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）ＧＷも終盤に入った中での一戦だったが、球場に駆けつけたＧ党の少年少女を笑顔にさせることはできなかった。今季初の３連敗で、９連戦の負け越しが決定。５回以降は１安打のみに抑えられ、わずか１得点に終わり、阿部監督は「申し訳ない。見せ場が全くなかったね」とファンへ向けて頭を下げた。チームで唯一今季全試合スタメン出場していたキャベッジがベンチス