【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−2 マインツ（日本時間5月3日／ミラントア・シュタディオン）【映像】佐野海舟、大ジャンプ→驚異の“豪快ヘッド”炸裂マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、空中戦でも脅威の回収力を発揮した。ヘディングで味方に繋いだプレーにファンも思わず驚きの声を上げている。この試合で引き分け以上に終わるとブンデスリーガ残留が決まるマインツは、日本時間5月3日の第32節でザンクト・パウ