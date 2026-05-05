NATOのルッテ事務総長は5月4日、アルメニアで開催された欧州政治共同体（EPC）首脳会議において、「欧州諸国はトランプ米大統領が伝えたメッセージを理解した」と述べ、米軍による自国の軍事基地使用に関する協定を確実に履行するための対応を現在進めていると明らかにしました。トランプ大統領はこれまで、イランに対する米国の戦争に関して、一部のNATO欧州加盟国が「米国に対して十分な支援を提供していない」と繰り返し批判し