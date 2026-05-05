柔道の世界選手権（１０月、バクー）日本代表が４日、味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行い、男子６６キロ級五輪２連覇王者の阿部一二三（２８）＝パーク２４＝は３位に終わった昨年の世界選手権からの王座奪還を誓った。女子は代表合宿を公開し、阿部詩（２５）＝パーク２４＝らが汗を流した。愛知・名古屋アジア大会（９月開幕）の代表も会見に出席した。世紀の一戦を目の当たりにし、気持ちは高ぶっている。一