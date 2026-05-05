◇パ・リーグロッテ0―3オリックス（2026年5月4日京セラD）1カ月ぶりに先発したロッテの小島が、7回6安打3失点と粘投した。5回1死まで完全投球を演じたが打線の援護なく、今季は3戦全敗。「変わったところを見せられるようにと思って投げた」と切り替えた。3失点した6回は、味方の失策も絡んで自責点は1。走者の友杉が打球に当たる守備妨害のミスもあり、京セラドームでオリックス戦開幕4連敗。サブロー監督は「ミスし