柔道の世界選手権（１０月、バクー）日本代表が４日、味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行った。女子は代表合宿を公開し、阿部詩（２５）＝パーク２４＝らが汗を流した。愛知・名古屋アジア大会（９月開幕）の代表も会見に出席した。女子５２キロ級で世界選手権２連覇が懸かる詩は「勝ちにこだわりながら、自分の柔道をしながら、ロサンゼルス五輪の想定をしながら、全てを意識して勝っていける大会にしたい」と意