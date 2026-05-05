◆米大リーグタイガース―Ｒソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が４日（日本時間５日）、敵地・タイガース戦のスタメンを外れてベンチスタートとなった。４月２９日（同３０日）の敵地・ブルージェイズ戦から今季最長の５試合連続ベンチスタートとなった。今季のレッドソックスは、外野は２９歳デュラン、２５歳ラファエラ、２６歳アブレイユ、２１歳アンソニ