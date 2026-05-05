りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が意を決して看護の世界に足を踏み入れたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第5週「集いし者たち」では、トレインドナースになるために看護婦養成所に集まった個性豊かな1期生たちとの邂逅が描かれた。 参考：『風、薫る』は“新しい朝ドラ”を作ろうとしている「また間違えた」に込められた真意 医師の父親を持つ家庭に生まれ育った多江（生田絵梨花）やキリスト教を信仰している喜