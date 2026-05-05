ドジャースの大谷翔平投手(31)は4日(日本時間5日)、ヒューストンでのアストロズ戦に「1番・DH」で出場する。試合前には球場でフリー打撃を行った。打撃コーチが見守る中、ダイキン・パークの打席に立った大谷は55スイングでフェンスオーバーは計22本。4回に分けて打席に入り、3回目の時には大きく息を吐いて、やや疲れ気味だったが、最後の4回目では20スイングで11本が“本塁打”だった。バッティングを終えると、5日(同6日)