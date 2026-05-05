◎位置情報ゲーム「ポケモンGO」のイベントでベルーナドーム周辺は大混雑。西武・西口監督は「記者でやっている人いないの？レアなポケモン出ると良いね」。ベースボールシャツを着たピカチュウが出るそうです。◎東京ドームでの巨人戦前、グラウンドではなく室内で打撃練習を行ったヤクルト・サンタナについて、池山監督は「サンタナは中で打つ。外で打つのが珍しい。（ドジャースの）大谷さんみたいなもんと思ってもらえれば