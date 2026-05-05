リーグトップ9セーブで、パ新人王候補の西武ドラフト2位・岩城颯空投手（22＝中大・富山出身）が「こどもの日」を迎え、少年時代の思い出を振り返った。4歳上の兄が少年野球をやっていて、付き添いで見ていたのですが父の勧めで野球を始めました。ただ、最初は嫌々やっていましたね。僕は野球に全く興味なかったんですけど、途中から面白くなって熱中しました。小学2年で地元のスポーツ少年団に入団。投手と一塁手をやってい