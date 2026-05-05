◇パ・リーグ楽天3―1日本ハム（2026年5月4日楽天モバイル）楽天が強力な「追い風」で、4位に浮上した。仙台市内は試合前から暴風警報が発令され、中堅から左翼方向へ風速7メートルの風がしきりに吹き続けていた。0―1の8回に平良が「風もいい方向に吹いていた」と左翼へ同点の2号ソロ。さらに辰己が左翼に決勝の3号ソロで続き「風が吹いてようが、吹いてなかろうが自分のポテンシャルが上がることも下がることもない
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