◇アスリートたちの子供時代は？小学生のころはとにかく活発で外で遊んだり、体を動かしたりすることが大好きな子供でした。どんな遊びやゲーム、勝負事にも負けず嫌いで「次は勝ちたい」「もっと上手になりたい」と思うタイプでした。夢をかなえるためには、諦めずに続けることも大切ですが、それと同じくらい“楽しむこと”も大切だと思います。うまくいかない時や悔しい時もあるけれど、その中で少しでも「楽しい」「もっ