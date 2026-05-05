◇セ・リーグヤクルト4―1巨人（2026年5月4日東京D）「叶」と書いて「きょう」と読む。ゴールデンウイークの東京ドーム。4万2310人の大歓声を浴び、ヤクルト・鈴木叶がダイヤモンドを回った。「入るか分からなかったけど、走りながら入ったので本当にうれしかった」。3回1死一、二塁。戸郷のフォークをすくい上げると左翼フェンスを越えた。うれしいプロ1号は流れを呼び込む先制3ラン。「奥川さんを勝たせたい気持ちがホ