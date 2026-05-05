◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第31回NHKマイルC」（10日、東京）ではダイヤモンドノット、エコロアルバ、アスクイキゴミ、カヴァレリッツォ、ロデオドライブをピックアップした。アスクイキゴミの馬体には幼さと非凡さが同居しています。人に例えるなら神童タイプ。キ甲がまだ抜けていないし、目も優しい。体つきにも顔つきにも幼さが残っていま