◇セ・リーグ巨人1―4ヤクルト（2026年5月4日東京D）脳振とう特例措置から復帰した巨人・泉口が「3番・遊撃」で即出場した。初回2死で左前打。守備でも軽快な動きを見せた。4月21日の試合前練習中に打球を顔面に受け「当たりどころが悪かったら死んでいた可能性もあったので、またできて良かった」。また、コンディション不良で前カードの甲子園遠征には同行しなかった大勢が合流し、ベンチ入りしたが出番はなかった。