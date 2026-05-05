樹木希林さんの“最後の愛弟子”と呼ばれる俳優の吉村界人（33）が注目を集めている。配信中のネットフリックスドラマ「九条の大罪」で、町田啓太（35）演じる半グレの舎弟を演じ、「ハマり役！」との声が続出。本紙の取材に「一生懸命演技をして、いろんな評価をいただけるのがうれしい」と表情をほころばせた。「次世代のバイプレーヤー」の呼び声高い吉村。切なさや暗さといった人間の心の弱い部分の表現が高く評価され、ド