◇セ・リーグDeNA11―8広島（2026年5月4日横浜）DeNAは4日、広島戦に先発全員の16安打、11得点で11―8と打ち勝った。世界的人気映画とコラボした「スター・ウォーズ・ゲーム」として開催。同作の大ファンという相川亮二監督（49）の選手起用が次々と的中し、青いフォースに導かれて広島戦は今季6戦全勝。2戦計38安打、23得点と打線が覚醒した2連勝で勝率5割に戻し、借金生活という暗黒面（ダークサイド）から脱した。フ