◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月4日ベルーナD）左脇腹痛により長期離脱していた西武のネビンが本格的な目覚めの時を迎えた。1回2死二塁で、徐若熙（シュー・ルオシー）の141キロスライダーを引っ張った。「浮いてきたところをしっかりと捉えられた」という左越え先制2号2ランは序の口。2回2死一塁でも、徐若熙のチェンジアップを軽々と左翼席に運んだ。2年目で来日初となる1試合2本塁打を記録。人気ゲーム