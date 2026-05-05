就任から2連勝発進した浦和・田中暫定監督が取材に応じ、将来的にJクラブで正式な監督に就任する青写真を明かした。スコルジャ前監督の解任を受けて緊急登板。「（就任からの）8試合に集中して、その後は基本的にはU―21で監督をする予定。いずれは暫定ではなくてJリーグの監督になれれば」と語った。