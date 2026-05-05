リーグトップタイ4勝で、セ新人王候補の巨人ドラフト1位・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所・広島出身）が「こどもの日」を迎え、少年時代の思い出を振り返った。もう、ゴールデンウイークは嫌いでした。毎日、野球しかないですからね。高校時代に至っては合宿やってたんで“いらねぇよ”って思いながら、“どうせ試合も出られないし”みたいな感じで過ごしてましたね。小学生の時とかはよく親を怒らせてしまってました。絶対に