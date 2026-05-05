◇アスリートたちの子供時代は？子供の頃はずっと体を動かして、遊具とか、上れるところがあればすぐに上っちゃう、そして高いところからすぐに飛び降りちゃう、やんちゃな子供でした。習い事に行けなくなるくらいのケガもよくしていました。バック宙して膝から落ちて、歩けなくなったりとか。結構やんちゃをする子でした。親の言うことも聞けないような子供でしたが、伸び伸び過ごすのが一番いいと思います。やることはしっ