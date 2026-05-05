◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第31回NHKマイルC」（10日、東京）ではダイヤモンドノット、エコロアルバ、アスクイキゴミ、カヴァレリッツォ、ロデオドライブをピックアップした。ロデオドライブはソウルラッシュ（24年マイルCS優勝）を思い起こさせる太くて短い首と強固な体のつくり。マイル向きでしょう。父サートゥルナーリアよりも豪州の短